НБУ изменил валютные условия для бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) учитывая благоприятную ситуацию на валютном рынке отменил ряд неактуальных временных административных ограничений для банков и бизнеса при осуществлении операций с валютой.

Об этом сообщили в пресс-службе центробанка.

Таким, образом Национальный банк расширил возможности банков для проведения операций с иностранной валютой на межбанковском рынке.

"Ранее размер разрешенного сальдо купли-продажи банками иностранных валют и банковских металлов в течение одного рабочего дня составил 0,5%, а с 4 августа 2017 года - 1% от размера регулятивного капитала. С 30 марта текущего года это требование прекратит действовать, а затем будут отменены и меры воздействия за ее нарушение", - говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор изменил для банков лимиты открытой валютной позиции.

В связи с этим, с 1 мая этого года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) будет увеличен с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) – уменьшен с 10% до 8%. Предполагается, что это позволит банкам более эффективно распределять валютные риски.

Также в НБУ решили продолжить ослабление ограничений на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

Теперь, резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов, если в ее реализации (путем кредитования, страхования, обеспечения или поручительства) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство или иностранный банк с акционером-иностранным государством.

Кроме того, Нацбанк продолжает расширять перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже.

Таким образом, в дальнейшем компания-резидент сможет не осуществлять обязательную продажу средств, поступивших по кредиту или займу, если в его реализации (путем кредитования, страхования, гарантирования) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство.

Также НБУ решил упростить для бизнеса перечисление иностранной валюты за границу для осуществления платежей, связанных с процессами судопроизводства.

Напомним, в марте 2018 года НБУ расширил для иностранных инвесторов возможность репатриировать дивиденды по корпоративным правам и акциям, начисленные за предыдущие годы.