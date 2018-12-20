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НБУ отчитался, какой госбанк оказался самым рентабельным

Сегодня, 17:33
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НБУ: Лишь 14 банковских учереждений имеют рентабельность, превышающую 30%

Фото: Наталья Кравчук / НВ

В 2018 году ПриватБанк обеспечил наиболее высокую среди государственных банков рентабельность капитала на уровне 31%.

Об этом сообщает Ліга.net со ссылкой на Отчет о финансовой стабильности, опубликованный Национальным банком Украины.

В отчете отмечается, что в Украине лишь 14 банковских учереждений имеют рентабельность, превышающую 30%. На них приходится 43,7% активов сектора. Это преимущественно дочерние учереждения иностранных банковских групп.

В 2018 году в среднем по сектору рентабельность капитала превысила 10%.

Напомним, 17 декабря первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что по итогам 2018 года прибыль банков может достичь рекордного показателя в 14,8 млрд гривен.

Теги:   Нацбанк Рейтинг банков Отчет Приватбанк

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