НБУ отчитался, какой госбанк оказался самым рентабельным Сегодня, 17:33 1387 Цей матеріал також доступний українською НБУ: Лишь 14 банковских учереждений имеют рентабельность, превышающую 30% Фото: Наталья Кравчук / НВ

В 2018 году ПриватБанк обеспечил наиболее высокую среди государственных банков рентабельность капитала на уровне 31%.

Об этом сообщает Ліга.net со ссылкой на Отчет о финансовой стабильности, опубликованный Национальным банком Украины.

В отчете отмечается, что в Украине лишь 14 банковских учереждений имеют рентабельность, превышающую 30%. На них приходится 43,7% активов сектора. Это преимущественно дочерние учереждения иностранных банковских групп.

В 2018 году в среднем по сектору рентабельность капитала превысила 10%.

Напомним, 17 декабря первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что по итогам 2018 года прибыль банков может достичь рекордного показателя в 14,8 млрд гривен.