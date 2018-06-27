НБУ оштрафовал украинский банк на 5 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал на 5 млн грн на Банк инвестиций и сбережений (БИС-Банк) и потребовал смены его главы правления за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает Интерфакс-Украина.

"(Рисковая деятельность) заключается, в частности, в проведении (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, содержащих признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, указанные средства прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках, в том числе по счетам юридических лиц, которые также предоставили этим банкам документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных.

Кроме того, Нацбанк вынес письменное предостережение БИС-Банку за несвоевременное предоставление информации по запросу и представление недостоверной отчетности, нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе публичных деятелей или связанных с ними лиц, а также несвоевременное сообщение ответственного работника банка о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

"Кроме того, в связи с необеспечением надлежащего исполнения руководителями БИС-Банка своих должностных обязанностей… НБУ принял решение требовать замены главы правления этого банка…, члена правления банка, ответственного за проведение финансового мониторинга", – говорится в сообщении.

БИС-Банк основан в 2005 году. По данным Национального бака Украины (НБУ) на 1 января 2018 года, его крупнейшими акционерами являлись Сергей Лагур (17,5% акций), Степан Ивахив (23,3%), Андрей Попов (9,8%), Петр Дыминский (5,6%), Инна Москаленко (5%), Жанна Дыминская (4,3%), Валерий Горбатюк (4,1%).

По размеру чистых активов на 1 января 2018 года БИС-Банк занимал 30-е место (4,343 млрд грн) среди 84 действовавших банков страны.