НБУ и Приватбанк проиграли футбольный клуб Суркисам

Национальный банк Украины (НБУ) проиграл в Верховном суде дело о признании связи футбольного клуба (ФК) Динамо, который принадлежит братьям Григорию и Игорю Суркисам, с Приватбанком.

Соответствующее решение Верховный суд вынес 24 мая, сообщает Finbalance.

В частности, суд отказался удовлетворить заявления Национального банка и Приватбанка о пересмотре постановлений трех нижестоящих инстанций и отменил решение комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц №105 от 13 декабря.

Кроме того, Верховный Суд решил, что истцы не предоставили суду достаточных доказательств неоднозначного толкования норм закона кассационным судом в разных делах, в связи с чем отказал в удовлетворении иска и оставил в силе решение Высшего админсуда в этом деле.

Суд также подтвердил законность отмены приказа временного администратора Приватбанка в части запрета расходных операций и блокировки счетов футбольного клуба Динамо Киев в Приватбанке.

Также в материалах отмечается, что суды предыдущих инстанций установили, что основанием для признания футбольного клуба связанным лицом с Приватбанком стало то, что Игорь Суркис имеет долю в уставном капитале общества в размере 63,7%.

При этом, по состоянию на день принятия решения комиссии НБУ, Суркис также был опосредованным (через компанию Bolvik Ventures Ltd) владельцем более 10% уставного капитала ТРК ТЕТ, которая была родственным юрлицом с Приватбанком.

Кроме того, НБУ указал среди оснований для признания ФК Динамо Киев связанным лицом с Приватбанком еще ряд обстоятельств.

В частности, футбольный клуб брал кредиты в Приватбанке, что позволяло обществу выплачивать дивиденды в интересах своего владельца (И. Суркиса), клуб также не имел кредитов в других банках.

Кроме того, отмечается, что выдача кредита противоречила внутренним правилам Приватбанка была произведена на нерыночных условиях.

Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

17 мая Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц.

Суркисы, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины.

При этом в начале ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.

НБУ подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины и обратился в суд с просьбой остановить исполнения решения до решения спора в кассационной инстанции.

В ноябре 2017 года, высший административный суд Украины подтвердил незаконность признания ФК Динамо связанным лицом с национализированным Приватбанком