Названы крупнейшие получатели НДС в январе

В целом в январе возмещение НДС выросло до 12 млрд грн

Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в январе 2018 года стал экспортер масла и агропродукции Кернел Трейд – 931,5 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственная казначейская служба Украины.

Отметим, что уже Кернел третий месяц подряд остается крупнейшим получателем возмещения НДС. В декабре сумма возмещения для Кернел становила732,5 млн грн, в ноябре – 1 млрд грн.

В тройку лидеров попали комбинат Азвсталь из группы Метинвест - 768 млн грн и Каргилл - 652 млн грн.

В топ-5 в январе вошли металлургический комбинат - ArcelorMittal Кривой Рог - 584 млн грн и Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича (группа Метинвест) - 565 млн грн.

В целом в январе возмещение НДС выросло до 12 млрд грн

Напомним, в целом за 2017 год налогоплательщикам возмещено 120 млрд грн НДС, что на 27,2% больше, чем за 2016 год.

Возмещение НДС в 2016 году составило 94,3 млрд грн, или на 37,9% выше показателя 2015 года и на 87,8% больше, чем в 2014 году.