Нацкомиссия по энергетике запретила облгазам проводить доначисления за газ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

Об этом председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко написала на своей Facebook-странице.

По ее словам, проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществило доначиления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

Кривенко также отметила, что узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы к газораспределительной в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20 градусов по Цельсию). А счетчики газа у бытовых потребителей не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды.

"То есть если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды в 5 градусов по Цельсию, производственно-технологические потери операторов ГРМ составляют 51 куб.м.(1 тыс. куб. м. - 949 куб. м.)", - написала она.

Председатель НКРЭКУ считает, что объемы таких потерь рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной Минэнерго. По ее словам, комиссия при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРМ, которые были утверждены Минэнерго.

В НКРЭКУ решили инициировать изменения в закон О рынке природного газа путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 градусов на 0. Такие стандарты применяются во всех странах Европейского союза.

Также Минэнергоугля рекомендовано разработать необходимые технические регламенты и перейти на измерение природного газа в энергетических единицах.