Нацкомиссия по энергетике решила вдвое снизить тарифы на транзит газа по украинской ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение более чем вдвое тарифов на транспортировку газа для точек входа и выхода с газотранспортной системы Украины с 1 января 2019 года.

Об этом глава Нацкомиссии Оксана Кривенко написала на своей Facebook-странице.

Ожидается, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.

"Сегодня одобрили проект постановления, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги по транспортировке газа для точек входа и точек выхода. Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций", - написала она.

Согласно проекту решения, тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС планируется снизить до $6,04 за 1 тыс. куб. м. в сутки (без НДС). Тарифы для точек выхода планируется снизить до: Ананьев и Гребеники (АТИ) – $10,9 за 1 тыс. куб. м. в сутки; Берегово – $16,2; Гребеники (ШДКИ) – $12,6; Дроздовичи и Устилуг – $12; Алексеевка – $16,6; Орловка – $13,2; Теково $15,4, Ужгород $16,9, пишет УНИАН.