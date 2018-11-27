Нацкомиссия по энергетике подсчитала, на сколько подорожает отопление

Тариф на отопление может увеличиться на 17,1%

Тариф на отопление для бытовых потребителей в связи с подорожанием природного газа может увеличиться на 17,1%.

Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на запрос УНИАН.

Так, согласно предварительным расчетам НКРЭКУ, для лицензиатов тарифы на тепловую энергию для нужд населения увеличатся в среднем на 17,1%.

В регуляторе также отметили, что средняя стоимость услуги централизованного отопления (в частности для двухкомнатной квартиры) увеличится с 975 до 1136 грн. Таким образом, тариф вырастет на 161 грн.

Напомним, что цены на газ для населения повышены на 23,5% с 1 ноября 2018 года