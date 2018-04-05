Нацбанк разрешил БМ Банку покинуть украинский рынок

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал план прекращения банковской деятельности БМ Банка с сохранением юридического лица.

Об этом сообщили в НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что единственный акционер БМ Банка – Банк ВТБ (РФ) 19 марта одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица.

Кроме того, единственный акционер банка принял стратегию об оптимизации присутствия в Украине и в рамках реализации стратегии, а также в соответствии с законом Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков был разработан план прекращения БМ Банком банковской деятельности. БМ Банк планирует в установленный законодательством срок – до 180 дней с даты согласования с НБУ – полностью выполнить свои обязательства, связанные с банковской деятельностью и, прежде всего, перед клиентами.

Кроме того, в сентябре 2018 года БМ Банк планирует подать НБУ ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Напомним, 16 марта 2017 года президент Петр Порошенко ввел санкции против пяти российских госбанков сроком еще на один год. В список попали Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, Проминвестбанк и VS Bank. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.

Отметим, что 19 марта дочерний банк российского ВТБ - БМ Банк принял решение о прекращении банковской деятельности с сохранением юридического лица.

Российский БМ Банк (контролируется группой ВТБ) владеет 99,9% украинского БМ Банка. По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов БМ Банк занимал 51 место (1,1 млрд грн) среди 88 действовавших в стране.