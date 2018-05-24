Нацбанк проиграл суд Коломойскому по Буковелю

Национальный банк (НБУ) проиграл апелляцию экс-владельцам Приватбанка в Киевском апелляционном хозяйственном суде и не сможет забрать у них курорт Буковель.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает FinClub.

Киевский апелляционный хозсуд 22 мая отклонил жалобу Нацбанка и оставил в силе решение Хозсуда Киева от 21 февраля о расторжении ипотечных договоров между НБУ и ООО Скорзонера. При этом Нацбанк планирует подавать кассационную жалобу.

В феврале суд первой инстанции удовлетворил иск Скорзонера к НБУ и расторг шесть ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Эти договоры были заключены между Скорзонерой и НБУ в октябре 2014 года.

Предметом ипотеки по договорам выступало принадлежащее истцу недвижимое имущество по адресу Ивано-Франковская обл., г. Яремче, с. Поляница, где расположен горнолыжный курорт Буковель.

По данным Единого реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных объединений, бенефициарами Скорзонера являются экс-собственники Приватбанка – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. А по данным системы YouControl, Скорзонера является основателем туристического комплекса Буковель.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного Приватбанка, но не сделал этого.

В решении суда говорится, что в августе 2017 года Нацбанк потребовал от истца погасить задолженность Приватбанка в размере 2,66 млрд грн в тридцатидневный срок.

Напомним, ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен продать непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Отметим, что Буковель был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Также в июле бывший руководитель Приватбанка Александр Шлапак заявил, что банку принадлежит 1/3 курорта Буковель.