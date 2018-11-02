Нацбанк спрогнозировал снижение трудовой миграции в Польшу

В НБУ считают, что украинцы станут реже ездить на работу в Польшу из-за перспективы замедления экономического роста в этой стране

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижения интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу.

Об этом говорится в инфляционном отчете регулятора за октябрь.

Ожидается, что украинцы станут реже ездить на работу в Польшу из-за перспективы замедления экономического роста в Польше. По прогнозу Международного валютного рынка ВВП Польши замедлится до 3,5% в 2019 году и 2,8% в среднесрочной перспективе.

В НБУ отмечают, что на снижение трудовой миграции украинцев в соседнюю страну может повлиять снижение темпов создания новых рабочих мест и роста занятости. Также в НБУ указывают и на сдержанную заинтересованность польских работодателей в привлечении на открытые вакансии работников из Украины.

При этом риск усиления миграционных процессов будет оставаться весомым из-за увеличения заинтересованности украинцев в трудоустройстве в других странах.

"Об этом в частности свидетельствуют данные поисковой системы Google - со второй половины 2017 года возросло количество запросов на поиск работы в Чехии. Кроме того, в нескольких европейских странах объявлены планы по упрощению процедур для трудоустройства иностранных граждан", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, что в феврале прошлого года, в НБУ обеспокоились увеличением трудовой миграции из Украины. В августе НБУ прогнозировал, что в Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.