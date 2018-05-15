Нацбанк посоветовал российским госбанкам закрыть "дочки" в Украине

0 комментировать
Рожкова напомнила, что этим путем уже пошел БМ Банк и ВТБ Банк, активно сокращающий свою деятельность
Фото: NBU via Flickr

Рожкова напомнила, что этим путем уже пошел БМ Банк и ВТБ Банк, активно сокращающий свою деятельность

Национальный банк Украины (НБУ) не видит потенциальных покупателей банков с российским госкапиталом и считает сворачивание деятельности единственным путем для их выхода из страны.

Об этом сообщила заместитель председателя правления центробанка Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, международные финансовые институции не проявляют к этим банкам какого-либо интереса, поскольку они находятся под санкциями, тогда как среди физических лиц НБУ не видит таких инвесторов, которые могли бы не только приобрести один из банков, но и инвестировать и развивать его.

"Поэтому логичный вывод, который может сделать НБУ: сворачивание деятельности – это единственный цивилизированный путь для этих банков", - сказала замглавы центробанка.

Рожкова напомнила, что этим путем уже пошли БМ Банк, который принял решение о сдаче банковской лицензии, и ВТБ Банк, активно сокращающий свою деятельность.

При этом она добавила, что центробанк не может как-либо ускорить выход банков с российским госкапиталом из Украины.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.

В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.

Кроме того, в марте 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в закон О санкциях, которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Олег Кирилюк
Олег Кирилюк Новая энергия должна быстрее заменять ископаемые 3

В 2017 году в нашей стране заработало в два раза больше ветряков и солнечных электростанций, чем в 2016-м. В прошлом году в Украине было построено 64 промышленные солнечные электростанции, суммарной мощностью 211 МВт.

Дмитрий Костюк
Дмитрий Костюк Почему автор получает мало роялти 0

Большая часть авторского вознаграждения оседает в карманах того, кто "управлял" правами автора, передавая их от одного своего юрлица к другому. Пока он передаст роялти автору, то из условных тысячи грн останется треть.

Игорь Смелянский
Игорь Смелянский Суд как инструмент конкурентной борьбы 0

Новая Почта пытается опротестовать постановление НБУ от 21.12.2017 №138 О предоставлении Национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу средств. Это уже вторая попытка конкурентов ограничить нашу деятельность.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове