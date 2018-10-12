Нацбанк лишил лицензии крупную сеть валютных обменников

Национальный банк Украины (НБУ) аннулировал лицензию финансовой компании Икс на осуществление валютных операций (деятельность по обмену валют) №189 от 25 мая 2015 года.
Соответствующее решение утверждено 11 октября, передает пресс-служба регулятора.
Основанием для аннулирования лицензии послужило признание структуры собственности компании непрозрачной, а также установление ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.
Так, начиная с 2017 года Нацбанк обращал внимание финкомпании Икс на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности.
"Вместо приведения структуры собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства… в структуру собственности компания Икс была заведена футбольная команда из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников компани не владел существенным участием", – сказали в НБУ.
Также Икс допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе, по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, системой сигнализации.
Кроме того, НБУ выявил в деятельности лицензиата ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.
При этом, во время проверок Икс неоднократно отказывалась предоставить материалы на письменный запрос уполномоченного работника НБУ.
Компания Икс насчитывает более 100 пунктов обмена валюты.Совладельцами компании в госреестре указаны Андей Ордийчук, Дмитрий Федосеев, Ян Хоменко, Милена Голятовская, Анастасия Гордийчук, Алексей Маняченко, Анна Набока, Виктор Петрусенко, Анна Пустовойт, Станислав Свидерский и Маргарита Хоменко.
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