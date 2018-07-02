Нацбанк изменил условия размещения госбондов

Национальный банк Украины (НБУ) упростил условия размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Согласно постановлению Об утверждении изменений в положение о порядке проведения операций, связанных с размещением ОВГЗ №72, в рамках изменений первичные дилеры получают возможность выступать в качестве брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном размещении от своего имени по поручению и за счет своих клиентов.
Кроме того, первичным дилерам предоставляется возможность зачислять облигации на собственный счет в ценных бумагах в случае несвоевременного перечисления или неперечисления средств клиентом.
Документом также предусмотрено увеличение срока поступления средств от участников размещения до пяти с двух рабочих дней.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
Напомним, в 2017 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 32,8 млрд грн и $1,81 млрд за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
В 2018 году Украина запланировала выпуск еврооблигаций до $2 млрд.
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