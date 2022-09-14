Нужно больше запасов. Хранилища Европы заполнены на 84%, но этого еще недостаточно — фон дер Ляйен 14 сентября, 15:39 Урсула фон дер Ляйен (Фото:Yves Herman / Reuters)

Газохранилища в странах Евросоюза заполнены на 84%, но этого недостаточно для решения вопроса зависимости от российских энергоносителей.

Об этом 14 сентября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы должны избавиться от такой зависимости. Наши газохранилища заполнены на 84% - это хорошо, однако этого недостаточно», — сказала она, выступая в Европарламенте.

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Фон дер Ляйен пояснила, что считает нужным бороться против манипуляций на газовом рынке. Также она призвала страны ЕС снижать потребление электроэнергии. Еще одним своим приоритетом председатель Еврокомиссии видит оказание помощи потребителям электроэнергии в оплате сильно возросших счетов.

Она напомнила, что предлагает ввести ограничение на доходы компаний, производящих дешевое электричество, которые в нынешних условиях получают очень высокую прибыль. По словам фон дер Ляйен, такие меры должны коснуться компаний, вырабатывающих электроэнергию на основе ископаемого топлива.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что также в ЕС ведется обсуждение идеи потолка цен на газ. Эти планируемые ограничения она назвала временными.

Большие надежды в сфере энергетики она связывает с водородом. «Водород может изменить Европу», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии в очередной раз озвучила план, в рамках которого планируется к 2030 году произвести в ЕС 10 млн тонн возобновляемого водорода.

Ранее президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что каждый кубометр газа российский диктатор Владимир Путин использует для раскола Европы.

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