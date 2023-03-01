«Будет еще круче». Россия уже потеряла 40% нефтегазовых доходов — МЭА 1 марта, 08:40 Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (Фото:File photo / Reuters)

Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40% из-за ценовых ограничений и западных санкций.

Об этом говорится в заявлении Международного энергетического агентства, сообщает Reuters.

Доходы РФ от экспорта нефти и газа в январе составили $18,5 млрд, что на 38% меньше, чем $30 млрд, которые Москва получила в январе 2022 года, за месяц до вторжения в Украину, свидетельствуют данные МЭА.

Видео дня

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что меры Запада, направленные против экспорта российских энергоносителей, достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов РФ от экспорта нефти и газа.

«Мы ожидаем, что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутыми в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», — сказал Бироль.

«У нас есть все основания работать так же усердно, как и в прошлом году», — добавил он.

В 2022 году РФ получила за счет экспорта нефти и газа около 11,6 трлн руб. ($154,68 млрд).

Ранее сообщалось, что в январе в бюджете РФ образовался дефицит в $25 млрд из-за падения нефтегазовых доходов.

Также сообщалось, что по итогам 2022 года поставки российского трубопроводного газа в Европу сократились со 155 млрд кубометров до 62 млрд кубов.