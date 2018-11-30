Насиров выдал налоговые рассрочки олигархам на 18 млрд грн - СМИ

С мая 2015 по март 2017 года бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров выдавал налоговые рассрочки преимущественно представителям крупного бизнеса.

Об этом говорится в статье ЭП.

"В целом Насиров отписал рассрочки 70 компаниям на сумму 18 млрд грн. Половину рассрочек получили структуры Рината Ахметова, а остальные - энергетические компании братьев Суркисов, Константина Григоришина и Игоря Коломойского, структуры Дмитрия Фирташа, Николая Злочевского и других", - отмечает издание.

Так, в 2015 году компания Энергоальянс, которую СМИ связывают с менеджментом Игоря Коломойского, получила рассрочку на сумму более 137 млн грн. Уже сегодня эта фирма налоговый долг на 135 млн грн, утверждает ЭП.

Налоговые рассрочки получили и областные энергетические компании - должники Суркисов, Григоришина, Коломойского и Ахметова. Это, к примеру, Запорожьеоблэнерго с долгами в 470 млн грн, Харьковоблэнерго - 318 млн грн, и почти банкрот Черкассыоблэнерго с долгом в 202 млн грн.

"Также в 2015 году Насиров, будучи главой ГФС, рассрочил уплату почти миллиона гривен налогов фирме Днепрометрострой, 5% которой принадлежит Альтис-Траст, входящий в структуру холдинга Альтис Александра Глимбовского, который является тестем Насирова. На сегодня компания налоговый долг почти 10 млн грн ", - говорится в материале.

В ЕП отмечают, что в 2016 году в перечень получателей рассрочек добавились еще компании Фирташа Украгро НПК, и НФ Трейдинг Украина на 327 млн грн, компания отбеленного экс-министра Николая Злочевского - Эско - Север на 75 млн грн и ПК Пожмашина на 4 млн грн, которая имеет отношение к Радикальной партии Олега Ляшко.

"В 2017 году более 3 млн грн налогового рассрочки получила корпорация Богдан Моторс принадлежащий Олегу Гладовскому, бизнес-партнеру Петра Порошенко и первого заместителя секретаря Совета СНБО. Компания группы АВЭК народного депутата экс-регионала Александра Фельдмана получила рассрочку на сумму почти 33 млн грн", - говорится в статье.

Рассрочки времен Насирова впервые привлекли внимание во время хода уголовного "газового" дела народного депутата Александра Онищенко. Сам экс-глава Насиров обвиняется в предоставлении рассрочки по уплате рентной платы компаниям Онищенко с нарушением требований закона, подчеркнули в издании.