Распространение саранчи в Украине. Борьба с вредителями ведется уже в четырех областях

Мероприятия по борьбе и мониторингу саранчи проводятся уже в четырех областях Украины (Фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области)

В Запорожской и Херсонской областях продолжаются активные мероприятия по локализации и ликвидации очагов опасных вредителей — перелетной саранчи (Locusta migratoria) и египетской саранчи (Anacridium aegyptium).

Кроме того, в Днепропетровской области получены сообщения об обнаружении саранчи и проводятся обследования, в Одесской области усилен мониторинг, сообщили в Госпродпотребслужбе.

В ведомстве отметили, что Кушугумский поселковый совет Запорожского района Запорожской области c 15 июля ввел особый режим защиты растений на площади 21,6 тыс. га — до полной ликвидации очагов распространения саранчи.

«Основной источник питания саранчи — камыш и дикорастущие травы. Промышленные посевы пока не понесли существенных потерь. Продолжаются активные работы по локализации вредителя, в частности, обрабатываются территории несельскохозяйственного назначения», — отметила Госпродпотребслужба.

В Херсонской области с 23 июня 2025 года введен особый режим защиты растений и проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов саранчовых на площади 297 га, из которых 27 га — под посевами подсолнечника.

«Результаты фитосанитарных обследований свидетельствуют об отсутствии саранчи на обработанных территориях. Численность вредителя находится в пределах экономического порога вредоносности. Фитосанитарный мониторинг в регионе продолжается. Рассматривается вопрос о снятии особого режима защиты растений», — проинформировало ведомство.

В Одесской области усилен мониторинг в связи с распространением саранчовых в южных районах Молдовы. В начале июля в Болградском районе Одесской области зафиксирована миграция саранчовых, в частности, на полях, где уже собран урожай рапса, пшеницы, ячменя. Проведена обработка стерни разрешенными к использованию в Украине инсектицидами с соблюдением регламентов их применения.

Особый режим защиты растений в Одесской области не вводился в связи с непревышением порога численности саранчовых, добавили в Госпродпотребслужбе.

Кроме того, поступила информация о наличии саранчи в Днепропетровской области, где сейчас проводится обследование соответствующих территорий.

«В случае выявления очагов перелетной саранчи немедленно сообщите об этом в территориальный орган Госпродпотребслужбы и принимайте меры по обработке посевов и угодий инсектицидами в соответствии с Государственным реестром пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, с обязательным соблюдением регламентов их применения», — призвала Госпродпотребслужба.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили тесную связь между изменением климата и увеличением частоты и масштаба нашествий саранчи.