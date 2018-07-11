Насалик отверг возможность возобновления сотрудничества с Росатомом - СМИ

Издание Украинская правда сообщает о том, что министр энергетики Украины Игорь Насалик опроверг информацию о возможном возобновлении сотрудничества между его ведомством и российской компанией Росатом.

Он сообщил, что его письмо к первому замдиректору Росатома Кириллу Комарову является "фейком".

В то же время, источники УП в министерстве настаивают на подлинности письма, но допускают, что таким образом Насалика хотели подставить.

Министр сообщил, что существует два варианта развития отношений с Россией в атомной сфере. Министерство может либо расторгнуть контракт с ОАО ТВЭЛ и запросить возрват инвестиций, либо продать российскую долю в совместном предприятии.

Ранее УП собщило, что Министерство энергетики Украины заинтересовано "в дальнейшем развитии двусторонних отношений в сфере атомной энергетики.

Напомним, в 2010 году Кабмин утвердил российский ТВЭЛ (входит в состав Росатома) победителем конкурса по отбору технологий строительства завода по фабрикации ядерного топлива.Под сооружение объекта выделены 6,8 га возле поселка Смолино (Кировоградская обл).

Для реализации проекта было создано Завод по производству ядерного топлива, в котором украинскому государственному концерну Ядерное топливо принадлежит 50%+1 акция, а остальные 50% минус 1 акция - российской ТВЭЛ.

На тот момент общая стоимость строительства завода оценивалась в 450 млн долларов. Половина из этой суммы должна была быть вложена примерно в равных долях акционерами (по 100-120 млн долларов каждой стороной). Остальная часть должна была быть "закрыта" привлечением кредитов.

Завод в 2015 году должен был начать выпуск ТВЭЛов, ТВС и деталей из циркония и нержавеющей стали.

Однако официальное решение прекратить реализацию совместного с Россией проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области было принято Украиной в середине 2015 года – в период активной фазы войны России против Украины на Донбассе.

Кроме того, ранее Насалик заявлял, что Украина может обойтись без ядерного топлива из России, поскольку ее доля в общем объеме поставок за три года сократилась с 95% до 50%.

На 2020 год был запланирован пуск производства топливных порошков и таблеток.