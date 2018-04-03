Нас спасла безумная лояльность клиентов – соучредитель Новой Почты об обыске в офисах компании

Сегодня, 3 апреля, во время выступления в рамках лекции НВ Правила бизнеса. Как стать первым в своем деле, соучредитель компании Новая Почта Вячеслав Климов рассказал, как стратегические принципы компании помогают преодолевать препятствия.

Первым принципом, сформулированным Климовым, является ставка на сервис и качество.

"Мы не хотим делать дешевый, но некачественный сервис, - объясняет Климов. - Во время недавних обысков нас спасла безумная лояльность клиентов. Но такая лояльность происходит от рацио, заслужить ее можно только, если годами делаешь для клиента высокое качество сервиса".

Вторым принципом соучредителя Новой Почты является постоянное изучение клиентов и его запросов. Третьим - инвестиции в развитие.

"Мы не очень любим тяжелые инвестиции, нас называют королями аутсорса, - говорит Климов. - У нас много арендованных помещений, автомобилей и т.п.".

Четвертый принцип Климов определил как "концепцию логистического супермаркета". Это означает, что компания ставит задачу делать не один сервис, а цепь, которая позволит крепче держать клиента.

"Если у вас моносервис, вы можете потерять клиента. Цепь обеспечивает устойчивость ", - говорит Климов.

Пятый принцип - быстрое реагирование на изменения. "Нужно быть параноиками и энтузиастами бизнеса одновременно".