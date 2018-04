Нардеп Хомутынник начал активно продавать активы своих хлебокомбинатов

Инвестиционный фонд Каскад-Инвест, бенефициаром которого является Виталий Хомутынник, продал 51% акций Конотопского хлебокомбината.

Эту информацию подтвердил глава Наблюдательного совета инвестфонда Каскад-Инвест Анатолий Шахновский, передает РБК-Украина.

По его словам, контрольный пакет конотопского предприятия, выручка которого составляет 28 млн грн в год, выкупил Владимир Фоминов. Он возглавляет конотопское предприятие Биоконцепт.

Также Шахновский добавил, что Каскад-Инвест владел Конотопским хлебокомбинатом с 2008 года.

Напомним, кипрской компании Cacique Limited сопредседателя депутатской группы Видродження, народного депутата Виталия Хомутынника разрешили купить 7 агрокомпаний, которые принадлежат агрохолдингу Кернел.

Также ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины дал согласие инвестфонду Виталия Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината. Компании UKROAGRO ALLIANCE LTD и KMA GROUP LTD приобрели долю в уставном капитале компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD.