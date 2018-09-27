Нам есть что предложить украинским застройщикам

Рынок недвижимости в Украине активно развивается. Застройщики взялись возводить миллионы квадратных метров. Им для этого нужна надежная мобильная и стационарная грузоподъемная техника. Как справиться с таким запросом, знает компания РЕНТАКРАН — крупный поставщик башенных кранов и другой строительной техники. О перспективах отрасли, опыте сотрудничества с мировыми гигантами и планах выйти на рынок строительного подряда рассказал Виктор Адонин, собственник компании РЕНТАКРАН

— Компания РЕНТАКРАН Group — имя среди торгово-сервисных компаний на строительном рынке не новое. Расскажите, как появилась идея зайти в этот бизнес?

— Краны еще с детства будоражили мое воображение, потом заинтересовался и другой техникой. Одно из образований у меня техническое — инженер по эксплуатации колесных и гусеничных машин. Поэтому все, что связано с техникой, мне близко и интересно. РЕНТАКРАН Group существует порядка 14 лет на рынке. И это не просто торгово-сервисная компания. Мы владеем достаточным арсеналом техники, которую сдаем и передаем в аренду. Отсюда более широкий спектр возможностей и услуг. Кроме того, мы выполняем подрядные работы с башенным краном. При этом самостоятельно закрываем полный цикл задач — начиная от проектирования и заканчивая согласованиями и работами по монтажу и демонтажу оборудования.

— Вы начинали свой бизнес в достаточно интересный и непростой период. Не боялись конкуренции?

— Рынок тогда был непредсказуем и непонятен. В то время господствовали еще советские краны, которые были достаточно изношены. Средний возраст составлял 20-25 лет. Была компания, которая удачно продавала технику, — Liebherr. Больше я конкурентов особых не замечал. Позднее появились итальянские, китайские проекты, но у всех есть как сильные, так и слабые места, которые мы отлично знаем. В частности, отсутствие гарантии, комплектующих и запчастей.

— А что сейчас вообще происходит со спросом на строительную технику в Украине, особенно на отечественную?

— Если говорить откровенно, то на рынке царит хаос. Покупательская способность строительных компаний на сегодняшний день очень низкая из-за высокой цены доллара. Кросс-курс, который вырос с 5 до 28, — во сколько раз обесценилась национальная валюта, посчитать несложно. Если 2006-2008 год был пиковым для продаж грузоподъемной техники, то сейчас это единичные сделки, когда покупают новую продукцию. Рынок перенасыщен на сегодняшний день подержанной техникой, я бы даже сказал абсолютным хламом. Он уже отслужил свое, кран собирают из 3-4 старых машин. А это, как вы понимаете, соответствующее качество деталей, узлов, агрегатов.

— Со скачком курса застройщики сами признались: пришлось заменить многие материалы украинскими аналогами. А с техникой такое возможно?

— Попытки были, но они не увенчались успехом. Сразу поясню: мы не рассматриваем сейчас технику, которая досталась из СССР, или ее модификации — все это уже устарело и давно отжило свое. Запчастей на рынке практически нет, да и заводов-производителей не осталось. Так вот, несколько лет назад выпустили экспериментальную модель крана Оболонь. Он полностью состоял из импортных деталей, и цена его была неконкурентной. Продавать этот кран можно было только с помощью админфактора, попросту говоря, заставив купить, или любые другие схемы. Этот проект просто не пошел. На сегодняшний день украинских аналогов нет.

— Краны вашей компании покупают и берут в аренду и за пределами Украины. За счет чего удалось создать западным компаниям конкуренцию?

— РЕНТАКРАН Group — представитель испанского концерна со шведскими корнями Linden Comansa. Все проектные и конструкторские решения совместные, эти краны — самые продвинутых и надежные на сегодня. Они очень легкие в монтаже и обслуживании. При этом стоимость не самая высокая, если сравнивать с другими европейскими производителями. Соотношение цена-качество здесь оптимальнее. Машина достойная.

Виктор Адонин советует покупателям строительных кранов не покупать дешевую продукцию

— Расскажите немного о своей продукции. Какие технологии используете, где закупаете оборудование?

— Портфель техники у нас достаточно большой. Кроме башенных кранов, есть строительные подъемники, шахтная грузоподъемная техника, дизелевозы, дробилки, которые используем для демонтажных работ зданий, утилизации узлов и бетонных частей конструкций. Есть у нас и мобильные краны на автомобильном ходу. Своя автомобильная техника, которая осуществляет полный сервис, а еще расходные материалы и все комплектующие для грузоподъемной техники — канаты, узлы, детали кранов. Работаем со всей Европой, среди наших партнеров и поставщиков — Pfeifer, Liebherr, Ferrit и другие.

— Что думаете о роботизации производства? Возможна ли она в ближайшем будущем и составит ли искусственный интеллект конкуренцию РЕНТАКРАНу?

— Говорить пока о роботизации проектного бизнеса или управления башенными кранами слишком самонадеянно. Велик риск ошибки. Профессионал принимает решение на месте исходя из ситуации, берет на себя ответственность. Робот не всегда способен мыслить нестандартно. Какие-то роботизированные помощники возможны, но не более.

— Вернемся опять к рынку. Компания существует более 14 лет, у вас уже достаточно опыта, чтобы созидать и делать выводы. Как вы охарактеризовали бы украинский рынок?

— Легко в Украине ничего не дается. Самая большая проблема — дисциплина платежей. Ее породил кризис 2008 года, политическая нестабильность 2013-14 года, дефицит инвестиционных денег в стране из-за нестабильной ситуации. Строительный бизнес пережил бум, теперь наметился определенный спад. По всей видимости, это цикличные процессы.

РЕНТАКРАН Group существует порядка 14 лет на рынке

Особенность этого рынка в том, что его наводняют не только стабильные игроки, но и стихийные, случайные компании, которые правдами и неправдами получают земельные ресурсы и пытаются выжать из них по максимуму . Те результаты, которые после этого возникают, нам хорошо известны — строительные аферы и пирамиды. Хотелось бы, чтобы это осталось в прошлом.

— А что изменилось в работе предприятия за последние годы?

— Мы выжили в кризисах, выстояли, команда сплотилась. Это самое главное достижение. Работаем практически без потерь персонала и техники. За кризисный период мы расширили портфель. Люди избавлялись от техники, мы ее покупали. Опыт и профессионализм позволил собрать лучшее из того, что лежало под ногами. Никто ничего не дарил, естественно. За эти годы мы однозначно поднабрались профессионализма. Поэтому на сегодняшний день я могу сказать, что у меня одна из самых профессиональных команд. Быстро реагируем на заявки, предоставляем качественные услуги, имя наше известно и за пределами Украины. Готовы работать и на другом конце света. Например, в Чили и Индии были предложения сотрудничать, которые мы рассматривали. В этом плане компания мобильная, гибкая, персонал обучен, каждый понимает свой фронт работ и готов его выполнять, где потребуется. Работали в Болгарии, Словакии, Венгрии и других странах.

— На что вы советуете обратить внимание покупателю строительного крана, чтобы не попасть впросак?

— Главное правило — не покупать бесперспективное оборудование. Дешевая рыбка — плохая юшка. Не вкладывать деньги в старье и не связываться с сомнительными подрядчиками и предложениями. Если рассматривать привлечение инвестиций для покупки крана, то финансовые учреждения и банки охотно дают деньги под новую технику. А вот под старую и поддержанную получить средства очень проблематично. Выбирать лучше стоит европейскую, а не азиатскую технику. Это вопрос качества. Чудес не бывает. Качественный металл, механизмы, детали стоят недешево. Лучше вложить один раз деньги, чем потом тратиться постоянно на ремонт. Кстати, гарантийные условия европейских предприятий гораздо лучше. От азиатских производителей — только 1 год, от европейских — до 3 лет.

— А у вас есть своя сервисная сеть, ведь так? Иными словами, каким образом вы работаете с клиентами после того, как завершили сделку?

— У нас клубная система на взаимовыгодных условиях. Подписывая с нами контракт, компании нет необходимости докупать дорогостоящие детали, секции, углы крепления. Ведь у нас достаточный запас, чтобы по приемлемой цене предоставить это партнерам. Цены у нас точно ниже рыночных на комплектующие, а качество на уровне. Всех своих клиентов не оставляем ни на минуту. Предлагаем сервисную поддержку, увеличиваем сроки гарантии. Даем двухлетнюю гарантию даже на подержанное оборудование. Также у нас есть краны в аутсорсинге. Если, к примеру, компания не использует свой кран, она передает нам в аренду как железо, а мы его одухотворяем. Так сказать, кран работает под нашим флагом. И мы гарантируем возврат клиенту техники в таком состоянии, как и получили.

— У вас достаточно большая линейка товаров. Стоит ли ждать расширения ассортимента в ближайшее время?

— Дело в том, что у нас без преувеличения самая совершенная техника. Средний возраст кранов — 7-8 лет, за этот период незначительные изменения коснулись дизайна и деталей. Есть краны 2013, 2011, 2007 и 2008 годов. Основной объем — это краны 2008-2010 года. Слабые места этих моделей можно пересчитать на пальцах одной руки. Однако мы всегда стремимся к развитию. Мой девиз: если за год не приобретено техники и в портфеле не появилось какое-то новое направление, то время потрачено зря. На самом деле рынок диктует расширение портфеля. Можно нахватать направлений и не дать им толку, но это не наш вариант. Мы выбрали поступательную модель: от простого к сложному и наоборот. Мы анализируем, смотрим, где еще можно приложить умения и знания, заработать деньги и потратить их на развитие.

— А сейчас на что есть запрос, чего у вас пока нет?

— Я вижу перспективу в бетононасосах и бетоновозах. А еще вырос спрос на землеройную технику — экскаваторы и погрузчики. Смотрим на спрос клиентов и компании в этом сегменте. Если слабенькие игроки, почему бы не попробовать свои силы и помочь рынку развиваться.

Наш девиз: строим страну вместе

Придуман он не просто для красного словца. Мы там, где узкие места, где необходимо подспорье. Готовы работать в любом регионе страны. Конкуренты работают узконаправленно, только в Киеве, а наши машины стоят и в Одессе, и в Виннице, и в Запорожье, и в Чернигове. Имели практику и в Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Работаем и наверху, и под землей. У нас есть опыт поставок в шахты — начиная от канатов и заканчивая подвижным составом.

— И напоследок: что ждет рынок строительной техники в Украине в ближайшие 3 года?

— Большого всплеска активности ждать не стоит. Видно, что строительный рынок перегрет, поэтому ждем спада. Перегрев тянет за собой паузу. Какая она будет, сложно сказать. Есть определенная проблема с оттоком рабочей силы в связи с открытием границ.

Для РЕНТАКРАН Group ближайшие три года будут насыщенными — хотим выйти, наконец, в строительный сегмент.