Налоговая милиция арестовала топливо на нефтебазе под Киевом на 174 млн грн

ГФС подозревает компанию в уклонении от налогов в особо крупных размерах

Налоговая милиция изъяла и арестовала топливо нефтегазовой компании-крупного налогоплательщика. Общая стоимость арестованного ресурса составила 174 млн грн. Саму компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов на 8 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы (ГФС) со ссылкой на информацию Офиса крупных налогоплательщиков.

"По результатам обыска изъято и передано на соответствующее хранение более 4,2 тыс. тонн дизельного топлива, более 2 тыс. тонн бензина марки А-92 и 45,8 тонн бензина А-95", – сообщили в ГФС.

Как отмечается, в рамках операции Акциз-2018 и расследования криминального производства, сотрудники налоговой милиции Офиса "установили факты реализации топлива за наличные средства без соответствующего отображения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности компании на одной из нефтебаз в Киевской области".

ГФС оценивает сумму неуплаченного налога на прибыль в 8 млн грн.

На основании решений суда был проведен обыск на территории указанной нефтебазы, а также в офисном помещении и по месту проживания руководителя и сотрудников предприятия. На изъятое топливо наложено арест, ведутся следственные действия.