Миссия (не)выполнима, или Как государству получить больше налогов от игорного бизнеса
В начале апреля 2023-гоглава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый заявил, что за первый квартал текущего года лицензированные игорные компании уплатили в госбюджет более 522 млн грн. Эта сумма представляет исключительно лицензионные сборы без учета налогов, и больше на 62% от запланированных 322 млн грн.
«Здесь даже специалистом не надо быть, чтобы понять, что реформа работает. А количественные показатели являются подтверждением эффективности работы Комиссии, обеспечивающей стабильную поддержку экономики Украины. Поэтому пока другие работают „словом“, мы продолжаем работать „делом“», — написал в Facebook Иван Рудый.
Тем не менее, у идеи легализации остается много противников как среди чиновников, так и среди рядовых граждан. Главная претензия — слишком низкие налоговые поступления, которые якобы не компенсируют потенциальные риски от развития легальной индустрии гемблинга. В то же время, владельцы игорных лицензий отмечают, что без прозрачного законодательства изменить эту ситуацию и привлечь в Украину хотя бы первый десяток иностранных операторов будет невозможно.
В дополнение к отмене упрощенной системы налогообложения игорного бизнеса и планам правительства по ликвидации КРАИЛ, Верховная Рада до сих пор не приняла законопроект 2713-д, без которого легализацию азартных игр нельзя считать завершенной. Почему этот законопроект настолько важен для украинской экономики?
Сакральные цифры
Проект закона 2713-д был принят в первом чтении в июле 2021-го, и все без исключения представители индустрии считали — и до сих пор считают — его обязательным шагом для развития и полноценного запуска рынка на взаимовыгодных для государства и бизнеса условиях.
После этого почти два года за 2713-д не голосовали и регулярно отправляли законопроект на доработку. Глава КРАИЛ Иван Рудый по-прежнему уверен, что главными проблемами легализации азартных игр остаются запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) и четкий налоговый закон.
По его словам, назначение одного или двух новых членов КРАИЛ и принятие законопроекта 2713-д позволит усилить борьбу с нелегальными операторами, увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Украины.
Несмотря на это, даже в условиях войны в разных украинских городах и в киберпространстве продолжают процветать нелегальные операторы, а государство делает недостаточно для того, чтобы вывести этот бизнес из тени и привлечь заинтересованные компании к развитию экономики.
По состоянию на сейчас, 2713-д ожидает второго чтения, а узнать об изменениях в редакциях проекта можно только из каналов народных депутатов или СМИ. При этом, ряд политиков продолжают говорить о том, что законопроект 2713-д никогда не примут.
Что изменит 2713-д?
Сегодня легальные организаторы азартных игр должны платить следующие налоги:
- 18% на прибыль предприятий;
- от 10% до 18% на доход;
- 20% НДС;
- 18% на доходы физических лиц;
- 1,5% военного сбора;
- 22% единого социального взноса.
Такая налоговая нагрузка увеличила период получения чистой прибыли операторами в несколько раз даже в довоенных условиях. Не говоря уже о снижении инвестиционной привлекательности Украины для международных компаний.
В одной из первых редакций проект закона 2713-д предусматривал отмену тройной стоимости лицензий для операторов азартных игр, вводил налогообложение всех выигрышей, размером более 48 тыс. грн, а также основной налог на валовой игровой доход (GGR) в размере 10%.
По словам главы Всеукраинского Совета Гемблинга Антона Кучухидзе, около восьми европейских онлайн-казино готовы заходить в Украину даже во время войны, но при условии принятия 2713-д.
Кроме этого, игорные компании сегодня являются одними из крупнейших активных доноров, поддерживающих ВСУ и всех защитников Украины. И, очевидно, что власть должна быть заинтересована в сохранении и развитии этого рынка.
Гемблинг в Украине даже во время полномасштабной войны также является бустером многих смежных сфер, включая финансы, маркетинг, IT и тому подобное. Когда украинский рынок наконец начнет сотрудничество с зарубежными компаниями — не задержится и пропорциональное развитие других секторов экономики, что, безусловно, будет работать на благо Украины и украинцев.
В итоге
В начале года организаторы азартных игр обратились с письмом в Верховную Раду для ускорения рассмотрения законопроекта 2713-д. Позже ряд народных депутатов встретились с представителями гемблингового рынка, чтобы в очередной раз обсудить насущные проблемы индустрии.
Представители легального бизнеса предложили за свой счет помочь запустить ГСОМ и отметили необходимость принятия проекта 2713-д. Но пока эти встречи не принесли результатов.
Основной парадокс заключается в том, что лицензированные операторы заинтересованы в создании четких регуляторных требований, которые установят их ответственность перед государством и послужат директивой для организации взаимодействия с игроками.
В отличие от этого, первые операторы в начале 2021 года внесли в бюджет тройную плату за лицензии на несколько лет вперед, и уже с падением первых российских ракет были вынуждены сокращать и даже закрывать свой бизнес.
Своевременная выплата лицензионных сборов наряду с поддержкой украинской армии сегодня доказывают, что легальный гемблинг готов инвестировать в государство и принимать непосредственное участие в восстановлении экономики. Останется ли подобная деятельность на уровне благотворительных проектов — зависит от решений правительства в ближайшее время.