Почти три года назад в Украине вступил в силу закон о легализации азартных игр . Первый год работы легальные операторы отмечали необходимость внедрения нового налогового законодательства, учитывающего специфику игорного бизнеса. Собственно это и было одним из главных условий легализации. Однако, соответствующие законы до сих пор не приняты, а гемблинговую индустрию обвиняют в слишком низких поступлениях в бюджет. Кто и как решает эту проблему?

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В начале апреля 2023-гоглава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый заявил, что за первый квартал текущего года лицензированные игорные компании уплатили в госбюджет более 522 млн грн. Эта сумма представляет исключительно лицензионные сборы без учета налогов, и больше на 62% от запланированных 322 млн грн.



«Здесь даже специалистом не надо быть, чтобы понять, что реформа работает. А количественные показатели являются подтверждением эффективности работы Комиссии, обеспечивающей стабильную поддержку экономики Украины. Поэтому пока другие работают „словом“, мы продолжаем работать „делом“», — написал в Facebook Иван Рудый.



Тем не менее, у идеи легализации остается много противников как среди чиновников, так и среди рядовых граждан. Главная претензия — слишком низкие налоговые поступления, которые якобы не компенсируют потенциальные риски от развития легальной индустрии гемблинга. В то же время, владельцы игорных лицензий отмечают, что без прозрачного законодательства изменить эту ситуацию и привлечь в Украину хотя бы первый десяток иностранных операторов будет невозможно.

В дополнение к отмене упрощенной системы налогообложения игорного бизнеса и планам правительства по ликвидации КРАИЛ, Верховная Рада до сих пор не приняла законопроект 2713-д, без которого легализацию азартных игр нельзя считать завершенной. Почему этот законопроект настолько важен для украинской экономики?



Сакральные цифры

Проект закона 2713-д был принят в первом чтении в июле 2021-го, и все без исключения представители индустрии считали — и до сих пор считают — его обязательным шагом для развития и полноценного запуска рынка на взаимовыгодных для государства и бизнеса условиях.



После этого почти два года за 2713-д не голосовали и регулярно отправляли законопроект на доработку. Глава КРАИЛ Иван Рудый по-прежнему уверен, что главными проблемами легализации азартных игр остаются запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) и четкий налоговый закон.



По его словам, назначение одного или двух новых членов КРАИЛ и принятие законопроекта 2713-д позволит усилить борьбу с нелегальными операторами, увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Украины.

Несмотря на это, даже в условиях войны в разных украинских городах и в киберпространстве продолжают процветать нелегальные операторы, а государство делает недостаточно для того, чтобы вывести этот бизнес из тени и привлечь заинтересованные компании к развитию экономики.

По состоянию на сейчас, 2713-д ожидает второго чтения, а узнать об изменениях в редакциях проекта можно только из каналов народных депутатов или СМИ. При этом, ряд политиков продолжают говорить о том, что законопроект 2713-д никогда не примут.

Что изменит 2713-д?

Сегодня легальные организаторы азартных игр должны платить следующие налоги:

18% на прибыль предприятий;

от 10% до 18% на доход;

20% НДС;

18% на доходы физических лиц;

1,5% военного сбора;

22% единого социального взноса.

Такая налоговая нагрузка увеличила период получения чистой прибыли операторами в несколько раз даже в довоенных условиях. Не говоря уже о снижении инвестиционной привлекательности Украины для международных компаний.

В одной из первых редакций проект закона 2713-д предусматривал отмену тройной стоимости лицензий для операторов азартных игр, вводил налогообложение всех выигрышей, размером более 48 тыс. грн, а также основной налог на валовой игровой доход (GGR) в размере 10%.

По словам главы Всеукраинского Совета Гемблинга Антона Кучухидзе, около восьми европейских онлайн-казино готовы заходить в Украину даже во время войны, но при условии принятия 2713-д.

Кроме этого, игорные компании сегодня являются одними из крупнейших активных доноров, поддерживающих ВСУ и всех защитников Украины. И, очевидно, что власть должна быть заинтересована в сохранении и развитии этого рынка.

Гемблинг в Украине даже во время полномасштабной войны также является бустером многих смежных сфер, включая финансы, маркетинг, IT и тому подобное. Когда украинский рынок наконец начнет сотрудничество с зарубежными компаниями — не задержится и пропорциональное развитие других секторов экономики, что, безусловно, будет работать на благо Украины и украинцев.

В итоге

В начале года организаторы азартных игр обратились с письмом в Верховную Раду для ускорения рассмотрения законопроекта 2713-д. Позже ряд народных депутатов встретились с представителями гемблингового рынка, чтобы в очередной раз обсудить насущные проблемы индустрии.



Представители легального бизнеса предложили за свой счет помочь запустить ГСОМ и отметили необходимость принятия проекта 2713-д. Но пока эти встречи не принесли результатов.



Основной парадокс заключается в том, что лицензированные операторы заинтересованы в создании четких регуляторных требований, которые установят их ответственность перед государством и послужат директивой для организации взаимодействия с игроками.



Как и любой другой вид предпринимательской деятельности, легальный игорный бизнес не может функционировать без заранее определенных рабочих правил, которые обеспечат взаимовыгодное взаимодействие с государством.

В отличие от этого, первые операторы в начале 2021 года внесли в бюджет тройную плату за лицензии на несколько лет вперед, и уже с падением первых российских ракет были вынуждены сокращать и даже закрывать свой бизнес.



Своевременная выплата лицензионных сборов наряду с поддержкой украинской армии сегодня доказывают, что легальный гемблинг готов инвестировать в государство и принимать непосредственное участие в восстановлении экономики. Останется ли подобная деятельность на уровне благотворительных проектов — зависит от решений правительства в ближайшее время.

