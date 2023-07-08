Крупнейшим налогоплательщиком среди АЗС Украины является компания SOCAR — исследование 8 июля, 09:47 Новости компаний freepik

Специалистами Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ) и аналитического центра CASE было опубликовано исследование «Определение теневой доли в подакцизных товарах и ее динамики».

Как отмечают авторы работы, акцизные налоги устанавливаются с двойной целью: с одной стороны, искусственно уменьшить потребление определенных типов товаров, за счет эластичности спроса, с другой — наполнять бюджет способом, менее вредным чем большинство других налогов.

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Однако, для ощутимого влияния на спрос такие налоги должны быть довольно обременительными, что создает сильный стимул для уклонения от них, который превышает обычные стимулы для уклонения от косвенных налогов, тем более, что акциз накладывается на НДС. Соответственно, акцизные налоги требуют специальных мер администрирования, призванных уменьшить уклонение.

Авторами исследования были проведены расчеты тени в нефтяной отрасли за 2020−2022 годы и первый квартал 2023 года. Согласно выводам исследования, доля тени в нефтегазовой группе уменьшилась с 27% в 2020 году до 11% в 2022 году (потери около 10 млрд грн в год), 8% — за 1 квартал 2023 года.

Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, которое производится и импортируется в Украину были использованы данные энергетического баланса Украины (в разрезе продуктов), который ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины по сравнению с оценкой общего потребления топлива на основании оценки среднего пробега транспортных средств.

Во время аналитической работы были сопоставлены данные по уплате налогов при розничных продажах крупнейших АЗС Украины.

Суммы уплаченных налогов с розничной продажи одного литра топлива крупнейшими сетями составляют: SOCAR — 2,44 грн, ОККО — 1,7 грн. На третьей позиции по этому показателю РУР Групп — 2,03 грн.

Инфографика: SOCAR