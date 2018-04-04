Налетались. "Дочка" турецкой авиакомпании закрыла все регулярные рейсы из Украины

Авиакомпания Atlasjet Ukraine, которая работает под торговой маркой Atlasglobal, объявила об отмене всех регулярных рейсов с 24 апреля 2018 года.

Об этом сообщили в компании, передает avianews.

Atlasglobal (до 2015 года Atlasjet) - турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции. Принадлежит ETS Group. Atlasjet Ukraine - является дочерней структурой Atlasglobal, была зарегистрирована в 2013 году во Львове. Регулярные рейсы начала выполнять в сентябре 2015 года по маршрутам Львов-Стамбул, Харьков-Стамбул и Запорожье-Стамбул. На данный момент в реестре гражданских воздушных судов за авиакомпанией числится один самолет Airbus A320 с регистрацией UR-AJC.

Так, на лето будут прекращены рейсы из Харькова, Запорожья и Львова в Стамбул "по операционным причинам".

Пассажиры, которые успели забронировать билеты на отмененные рейсы, смогут получить полный возраст средств.

Как уточнили в Atlasjet, речь не идет о полном прекращении полетов. В летний сезон до осени авиаперевозчик намерен выполнять чартерную программу из городов Украины с возможным последующем возобновлением регулярных рейсов.

Отметим, что летом 2015 года авиакомпания выполнила пробный рейс из Киева во Львов. Затем у AtlasGlobal Ukraine возникли проблемы с получением разрешений на новые частоты и направления. Вледствие этого перевозчик сосредоточился на выполнении регулярных и чартерных рейсов из Украины (Харьков, Львов, Запорожье) в Турцию.