Крупнейший нефтедобытчик Украины отчитался о миллиардной прибыли

Чистая прибыль полугосударственной Укрнафты - крупнейшей в стране нефтедобывающей компании - составил 1,2 млрд грн по итогам первого квартала 2018 года, увеличившись на 1675% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Укрнафты.

Чистый доход увеличился на 26%, до 8,2 млрд грн против аналогичного показателя прошлого года.

Также Укрнафта уплатила налогов на сумму более 3,3 млрд грн, в том числе 300 млн грн в счет погашения просроченного налогового долга. По сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2017 среднесуточная добыча нефти с конденсатом вырос на 5,4%, аналогичный показатель для газа - на 7,4%. В то же время среднесуточный объем производства сжиженного газа увеличился на 9,9%.

Однако по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатели добычи углеводородов в 1 квартале 2018 сократились.

Укрнафта оплатила в государственный и местные бюджеты различных уровней 1,8 млрд грн рентной платы за пользование недрами.

В том числе 88 млн грн поступило в областные, районные и местные бюджеты разных уровней согласно закрепленному в законодательстве механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа. Наибольшие поступления получили общины и областные бюджеты Сумщины (38 млн грн), Ивано-Франковской (19,4 млн грн), Полтавской (13,6 млн грн) и Черниговской (8,6 млн грн).

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Обладает 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Государственном Нафтогаза Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).

По итогам 2017 Укрнафта получила 444 млн грн чистой прибыли по сравнению с чистым убытком в 8,7 млрд грн годом ранее.