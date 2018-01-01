Крупнейший газодобытчик в Украине открыл новое месторождение
Государственная компания Укргаздобыча открыла четвертое за год месторождение в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Месторождение открыли в ноябре 2018 года после завершения бурения и испытания поисковой скважины.
На этапе геологического изучения, по оценке центра науки газовой промышленности УкрНИИгаз, запасы открытого месторождения составляют не менее 400 млн куб. м.
В перспективе ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб. м газа.
Сегодня проводятся работы по обустройству скважины и введению ее в пробную эксплуатацию, а также продолжаются поисково-разведочные работы на новом месторождении.
Напомним, что в мае и июне этого года компания открыла два новых месторождения в Харьковской области. В сентябре Укргаздобыча открыла третье месторождение.
Перспективные ресурсы четырех новых месторождениях в целом составляют 8,2 млрд куб. м газа.
Укргаздобыча, 100% акций которой принадлежит Нафтогазу Украины, является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.