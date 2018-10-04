Нафтогаз заявил о полной готовности к отопительному сезону

Нафтогаз Украины подготовлен к началу отопительного сезона и готов обеспечить страну газом.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома на селекторном совещании с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов, передает агентство Интерфакс-Украина.

По его словам, на сегодня в подземных газовых хранилищах находится 16,3 млрд куб. м природного газа.

"В случае каких-то аномальных холодов в отопительном сезоне имеем возможности постоянно увеличивать импорт для того, чтобы поддерживать необходимое количество газа и давления в системе", – добавил он.

Напомним, что накануне Кабинет министров Украины принял решение о начале отопительного сезона в стране с 15 октября.

При этом, что жители Киева находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев. Это связано с процессом передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал руководство Нафтогаза не затягивать с решением проблемы газоснабжения и обеспечением горячей водой столицы.