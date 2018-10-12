Нафтогаз заинтересовался альтернативной энергетикой

Нафтогаз Украины считает перспективным инвестиционным направлением развитие возобновляемых источников энергии. Привлечение средств в такие проекты компания активно обсуждает с возможными международными партнерами.

Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев на Ukrainian Week в Лондоне, передает Интерфакс-Украина.

"В нашей стратегии возобновляемая энергетика имеет большой раздел, и это большое инвестиционное направление, в которое мы планируем вкладывать деньги в ближайшем будущем", – сказал он.

Пока Нафтогаз запускает небольшие солнечные электростанции на базе Укртрансгаза – рядом с газотранспортной системой. Однако в дальнейшем планы НАКа более обширны.

"Мы разработали список потенциальных проектов, которые мы сейчас обсуждаем с международными инвесторами", – отметил Коболев.

Одним из преимуществ Нафтогаза в этом плане он считает наличие юридически чистых участков, расположенных по всей Украине, большинство из которых уже подсоединено к энергосистеме.

Глава Нафтогаза также назвал добычу сланцевого газа перспективным направлением для Украины. "Украина может добывать много сланцевого газа безопасно и дружественно для экологии", – отметил он.

Как сообщалось, в 2018 году в Украине резко выросли темпы запуска новых "зеленых" электростанций, согласно данным Госэнергоэффективности.