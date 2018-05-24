Нафтогаз выдвинул условия поставки газа Киевтеплоэнерго

Компании должны решить вопрос правопреемства по долговым обязательствам путем заключения договоров перевода долга между Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и Нафтогазом

Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины выразила готовность поставлять газ коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго без немедленной уплаты задолженности, если решится вопрос правопреемственности по долгам.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК.

"Заявления об отказе Нафтогаза Украины поставлять газ для Киевтеплоэнерго без немедленной уплаты этой компанией задолженности, сформированной ее предшественником Киевэнерго, не соответствуют действительности", - отмечают в компании.

Больше того, Нафтогаз готов заключить договор о поставках газа с Киевтеплоэнерго сразу после решения вопроса правопреемственности по долговым обязательствам путем заключения договоров перевода долга между Киевтеплоэнерго, Киевэнерго и Нафтогазом, как того требует закон О теплоснабжении.

"Логично, что, принимая на себя задолженность перед Нафтогазом, Киевтеплоэнерго должно получить и право требования к должникам Киевэнерго. В частности, это касается расчетов государства по льготам и субсидиям за уже поставленный газ и компенсации разницы в тарифах”, - говорится в сообщении.

В Нафтогазе также предполагают, что потребители продолжают погашать задолженность за предыдущие периоды, и новое предприятие будет иметь источник средств для расчетов по долгам, которые составляют приблизительно месячную стоимость закупки газа для обеспечения потребностей Киева.

Напомним, что сейчас идет процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

Кроме того, новому предприятию должны были перейти по наследству долги и работники Киевэнерго, однако Киевсовет планирует принять постановление, которым откажется от долгов компании.