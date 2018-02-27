Нафтогаз возобновил покупку газа в Европе

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Нафтогаз возобновил импорт газа из ЕС

Нафтогаз возобновил импорт газа из ЕС

Нафтогаз Украины на период холодов возобновил импорт газа из Европейского союза.

Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Да, возобновили. Из Словакии, немного из Венгрии. Суточный объем – около 12 млн куб. м", - сказал он.

Витренко добавил, что импорт возобновлен для обеспечения сбалансированной работы в период холодов. По его мнению, из-за ограниченных сроков импорта, это не повлияет на цену газа для промпотребителей, выставляемой Нафтогазом на март.

По данным статистики, импорт со Словакии увеличился 24 февраля.

Напомним, что из-за похолодания 24 и 25 февраля Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ до максимального уровня за весь отопительный сезон.

С начала отопительного сезона страна снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 34,8%, или на 5,9 млрд куб. м, до 11 млрд куб. м газа.

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