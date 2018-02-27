Нафтогаз возобновил покупку газа в Европе

Нафтогаз Украины на период холодов возобновил импорт газа из Европейского союза.

Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Да, возобновили. Из Словакии, немного из Венгрии. Суточный объем – около 12 млн куб. м", - сказал он.

Витренко добавил, что импорт возобновлен для обеспечения сбалансированной работы в период холодов. По его мнению, из-за ограниченных сроков импорта, это не повлияет на цену газа для промпотребителей, выставляемой Нафтогазом на март.

По данным статистики, импорт со Словакии увеличился 24 февраля.

Напомним, что из-за похолодания 24 и 25 февраля Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ до максимального уровня за весь отопительный сезон.

С начала отопительного сезона страна снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 34,8%, или на 5,9 млрд куб. м, до 11 млрд куб. м газа.