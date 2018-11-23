Нафтогаз уже взыскал с Газпрома $22 млн "переплаты" за транзит

Нафтогаз Украины направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму $3,8 млн в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту.
Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
Ранее Нафтогаз зачислил на погашение пени $18,3 млн переплаты за услуги транзита, которые были предоставлены в августе-сентябре текущего года. Общая сумма зачислений за последние три месяца превысила $22 млн.
"Учитывая то, что Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, Нафтогаз и в дальнейшем будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг Газпрома согласно решению Стокгольмского арбитража", - подчеркнули в украинской компании.
Ранее Нафтогаз взыскал с российского монополиста еще $18 млн.
Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.
Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа.
Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогаза компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением.
Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза. Сейчас размер начисленной пени превысил $100 млн.
10 октября Нафтогаз сообщил, что направил Газпрома заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени.
В то же время Газпром, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, продолжает в 2018 году платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.
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