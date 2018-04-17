Нафтогаз уволил последнего "неугодного" топ-менеджера из Укртрансгаза - СМИ

Президент оператора газотранспортной системы Украины компании Укртрансгаз Мирослав Химко уволен со своей должности. Вместо него и.о. президента Укртрансгаза назначен Андрей Хоменко.

Такое решение приняло правление Нафтогаза 16 апреля, сообщает ЭП со ссылкой на источник на рынке.

Химко продолжит работу в филиале Укртрансгаза - компании Оператор ГТС Украины - в статусе советника главы этой компании.

После прошлогоднего увольнения с должности главы Укртрансгаза Игоря Прокопива Мирослав Химко оставался последним весомым оппонентом команды главы Нафтогаза Андрея Коболева в Укртрансгазе, отмечает издание.

Поводом для увольнения стали результаты аудита Ernst&Young от 13 апреля, в котором исследовался контракт между Укртрансгазом и венгерской компанией IP Systems Kft. на создание платформы суточной балансировки газа, подписанный в 2016 году.

"Результаты аудита акта приемки выполненных работ были крайне негативными", - цитирует издание слова источника. Он утверждает, что под этим актом (как и под самим договором - ред.) со стороны Укртрансгаза стояла подпись Химко, что и было использовано как формальный повод для его увольнения.

Бюджет контракта между Укртрансгазом и IP Systems Kft. составлял 98 млн грн.

Хоменко с декабря прошлого года до последнего времени занимал пост члена правления - вице-президента по вопросам закупок и материально-технического строительства Укртрансгаза. На рынке Хоменко воспринимается как человек бизнесмена Константина Григоришина, на предприятиях которого он работал несколько лет.

По данным ЭП, прошлогоднее решение о назначении Хоменко было принято Коболевым по рекомендации неофициального управляющего бизнесом Григоришина Артема Ница. "С Ницем Коболев находился в дружеских отношениях еще до того, как Ниц стал работать на Григоришина. К назначению Хоменко Григоришин не имеет никакого отношения", - в то же время отметил источник.

Нафтогаз Украины владеет 100% акций компании Укртрансгаз.