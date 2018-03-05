Нафтогаз усилил охрану ГТС из-за конфликта с Газпромом

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Объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются

Объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются

Силовые структуры по просьбе Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины взяли под усиленную охрану объекты украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы это уже сделали (обратились к правоохранителям – ред.). Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины", – заявил он.

Витренко напомнил ситуацию в Туркменистане, когда во время конфликта с Газпромом произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Отметим, что 5 марта Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз Украины о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Позже Нафтогаз призвал украинцев уменьшить потребление газа в связи с нарушением Газпромом своих обязательств по транзиту газа через газотранспортную систему Украины.

Отметим, что Минэнергоугля ввело временное ограничение потребления газа в Украине из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.

2 марта компания Нафтогаз Украины подписала контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о срочных поставках газа после того, как российский Газпром отказался от поставок в Украину.

2 и 3 марта вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович провел консультации с украинской и российской стороной относительно газового спора.

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