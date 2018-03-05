Нафтогаз усилил охрану ГТС из-за конфликта с Газпромом

Силовые структуры по просьбе Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины взяли под усиленную охрану объекты украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы это уже сделали (обратились к правоохранителям – ред.). Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины", – заявил он.

Витренко напомнил ситуацию в Туркменистане, когда во время конфликта с Газпромом произошли взрывы на туркменских газопроводах.

Отметим, что 5 марта Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз Украины о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Позже Нафтогаз призвал украинцев уменьшить потребление газа в связи с нарушением Газпромом своих обязательств по транзиту газа через газотранспортную систему Украины.

Отметим, что Минэнергоугля ввело временное ограничение потребления газа в Украине из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.

2 марта компания Нафтогаз Украины подписала контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о срочных поставках газа после того, как российский Газпром отказался от поставок в Украину.

2 и 3 марта вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович провел консультации с украинской и российской стороной относительно газового спора.