Нафтогаз потребует компенсацию от Газпрома за срыв поставок газа

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины имеет юридическую возможность требовать от российского монополиста Газпром компенсацию убытков из-за срыва поставок газа со стороны компании.

Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей Facebook-странице.

"Разница между ценой по контракту с Газпромом и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована Газпромом", - написал он.

Ранее Нафтогаз призвал украинцев уменьшить потребление газа в связи с нарушением Газпромом своих обязательств по транзиту газа через газотранспортную систему Украины.

Отметим, что Минэнергоугля ввело временное ограничение потребления газа в Украине из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.

Кроме того, начиная с 2 марта рекомендовано приостановить занятия до 6 марта вузам, школам и детсадам с целью ограничения потребления газа.

Также Минэнерго обратилось к производственным предприятиям с тем, чтобы они уменьшили потребление газа.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что частично в проблеме с газообеспечением страны должен Нафтогаз. По его словам, Нафтогаз должен был сделать запас газа на 10-14 дней.

В свою очередь, в Нафтогазе рассказали, что в подземных хранилищах более 10 млрд куб. м природного газа, а проблема для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе вызвана тем, что эти хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС.

Кроме того, вчера стало известно, что компания Нафтогаз Украины подписала контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о срочных поставках газа после того, как российский Газпром отказался от поставок в Украину.