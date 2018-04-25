Нафтогаз стал почти таким же прибыльным, как Газпром

В 2017 году Нафтогаз Украины увеличил чистую прибыль на 48% (+12,8 млрд грн) – до 39,3 млрд грн по сравнению с 2016 годом. По текущему курсу это чуть более $1,5 млрд.

Об этом говорится в проекте распоряжения Кабинета министров, текстом которого располагают Українські Новини.

Отметим, что прибыль Нафтогаза по итогам прошлого года года почти сравнялась с прибылью российского монополиста – компании Газпром. Последний отчитался о прибыли за прошлый год в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу составляет около $1,63 млрд.

Финансовый результат украинского холдинга подтвержден аудитором Deloitte & Touche, который проверял отчетность Нафтогаза как отдельного юрлица (не группы компаний).

На дивиденды планируется направить 11,8 млрд грн (30%), на развитие – 20% (7,9 млрд грн), в резервный капитал – 5% (почти 2 млрд грн), оставить нераспределенными 45% (17,7 млрд грн).

Напомним, что Нафтогаз как отдельное юридическое лицо в 2016 году получил чистую прибыль 26,5 млрд грн против чистого убытка 27,7 млрд грн в 2015-ом. Чистый доход вырос на 43,1% – до 161,4 млрд грн.

Согласно консолидированному отчету Нафтогаза, группа по итогам 2016 года получила чистую прибыль 22,5 млрд грн против 35 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Консолидированный доход от реализации вырос на 48% – до 192,8 млрд грн.

Нафтогаз Украины объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.