Нафтогаз сообщил о возобновлении ареста акций Северного потока

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат российскому Газпрому.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза Украины вечером 4 июля.

Активы останутся под арестом до тех пор, пока будет рассматриваться апелляция Нафтогаза на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream и Nord Stream 2 о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов.

"Если бы исполнение решения органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, Газпром снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы они находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Швейцария начала арест активов Газпрома по запросу Украины. Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG – операторе морского газопровода Северный поток, по которому в Германию доставляется российский газ.

Затем 5 июня суд в Нидерландах выдал арест на активы Газпрома для выплаты Нафтогазу Украины на $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа.