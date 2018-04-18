Нафтогаз сменил главу своей африканской "дочки"

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Нафтогаз сменил главу своего египетского бизнеса
Фото: Нафтогаз

Нафтогаз сменил главу своего египетского бизнеса

Нафтогаз Украины назначил исполняющим обязанности руководителя дочернего предприятия Закордоннафтогаз Руслана Зубкова.

Об этом свидетельствуют данные госреестра Министерства юстиции Украины.

Зубков сменил на должности Виталия Волошина, который руководил этим предприятием с 2014 года, отмечает enkorr.

Закордоннафтогаз был создан в 2009 году для реализации проекта добычи нефти в Египте. На момент создания, уставной капитал составлял 70 млн грн, затем он два раза увеличивался – в 2012 и 2016 годах. В июле 2016 года Нафтогаз докапитализировал свою "дочку" на 771,4 млн грн, увеличив уставной фонд до 1,124 млрд грн.

В конце 2016-го глава Нафтогаза Андрей Коболев впервые публично заявил, что компания готова продать свои активы в Египте, поскольку "этот бизнес не приносит компании особой прибыли". В 2017 году НАК привлек советника для продажи этого бизнеса.

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