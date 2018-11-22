Нафтогаз резко снизил цены на газ для промышленности

Нафтогаз Украины в декабре 2018 года на 17% снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, – до чуть более 11,1 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, включая НДС.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.
Для других промышленных предприятий без предоплаты цена составит почти 12,2 тыс, грн за 1 тыс. куб. м с НДС, что ниже ноябрьской цены для них на 16,5%.
Напомним, что в ноябре Нафтогаз сохранил цену для промпотребителей на октябрьском уровне – 13,4 тыс. грн за 1 тыс. куб. м на условиях предоплаты, и 14,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м без нее.
Отметим, что НАК меняет модель, по которой компания реализует газ коммерческим потребителям.
В Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени Нафтогаз поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.
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