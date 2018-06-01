Нафтогаз задумался о повышении транзитного тарифа для Газпрома – СМИ

Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины направила свои предложения российскому монополисту компании Газпром по условиям транзита российского газа в 2020–2028 годах – после истечения текущего транзитного контракта с компанией.

Сообщается, что коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко направил условия зампреду правления Газпрома Александру Медведеву, передает издание Коммерсантъ.

Так, Нафтогаз настаивает на повышении тарифов уже в 2018–2019 годах (то есть в рамках действующего контракта), считая их заниженными.

Отмечается, что сейчас формула тарифа состоит из двух частей — ставки за прокачку 1 тыс. куб.м. на 100 км плюс цены топливного газа, который Газпром поставляет Нафтогазу.

По данным издания, полная ставка транзита составляет $2,52 на 1 тыс. куб.м. на 100 км, в том числе $0,65 топливной составляющей.

Отмечается, что Нафтогаз исходит из того, что Газпром в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 млрд кубометров в год в 2018–2019 годах. Однако, Газпром с этим не согласен. По действующей ставке без учета топливной составляющей Нафтогаз будет получать $2,55 млрд выручки в год. Украинская компания хочет $3,7 млрд — с ростом тарифа примерно на 33%.

Также напоминается, что Нафтогаз 13 марта направил Газпрому уведомление о пересмотре тарифов, и если стороны не договорятся, собирается идти в арбитраж. После 2019 года Нафтогаз считает достаточной тарифную выручку в $2,7 млрд в год без топливной составляющей (рост ставки на 3% при прочих равных), но при условии транзита 110 млрд кубометров в год. Кроме того, госкомпания предлагает перенести повышенные платежи за 2018–2019 годы на 2020–2028 годы, тогда в ближайшие два года тариф не изменится, а затем средний платеж составит $3,2 млрд в год.

В свою очередь Газпром не только не собирается прокачивать 110 млрд кубометров, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10–15 млрд кубометров.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Газпром на переговорах занял позицию, согласно которой после 2019 года плата за транспортировку газа от границы РФ до Германии через центральный коридор (Украина, Словакия, Чехия) должна быть сопоставима с тарифом по строящемуся трансбалтийскому газопроводу Северный поток-2.

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (+11,3 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 93,5 млрд куб. м.

В январе-апреле 2018 года Украина сократила транзит природного газа на 9,3% (- 2,8 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 27,7 млрд куб. м.

В конце апреля российский Газпром изменил маршрут транзита газа через Украину. Теперь транзитный газ из-за ремонтных работ, проводимых российской стороной, на станцию Суджа начал подаваться по газопроводу, который не использовался практически три года