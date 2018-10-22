Нафтогаз решил одолжить на внешних рынках до $1 млрд

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Нафтогаз запланировал размещение еврооблигаций на $0,5-1 млрд
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Нафтогаз запланировал размещение еврооблигаций на $0,5-1 млрд

Государственный Нафтогаз Украины планирует на до конца октября определиться с роад-шоу еврооблигаций на от $500 млн до $1 млрд.

Об этом сообщил глава правления НАК  Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

"Мы на следующей неделе будем точно понимать наш график", – сказал он на пресс-конференции.

Ранее о планах выйти на внешние рынки с размещением еврооблигаций сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова. В частности, Минфин рассматривает выпуск бумаг на $2 млрд.

По словам Коболева, Нафтогаз планирует начать процесс "примерно через неделю, то есть будем идти после Министерства финансов".

"Планировали от $500 млн до $1 млрд. Какие-либо другие параметры комментировать не могу, поскольку пока мы находимся в режиме тишины", – уточнил он.

Комментируя направления использования средств, Коболев отметил, что их много, но главная цель состоит в том, что компания должна быть финансово сбалансирована.

В 2017 году группа НАК Нафтогаз Украины увеличила чистую прибыль в 2,2 раза, или на 21,6 млрд грн, до 39,4 млрд грн в сравнении с 2016 годом. Доход от реализации в 2017 году возрос на 18%, или на 34,7 млрд грн, до 227,4 млрд грн. Общая сумма заимствований группы за 2017 год уменьшилась на 11,5 млрд грн, или на 16,3%, и составила на конец 2017 года 59,3 млрд грн.

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