Нафтогаз решил добиваться ареста активов Газпрома в США – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал страны, в которых будут арестованы активы росиийского монополиста компании Газпрома, для получения $2,6 млрд, которые, согласно судебному решению, должна получить Украина.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы получить $2,6 млрд, которые Газпром отказывается нам платить, юристы, которые представляют Украину сейчас, арестовали активы в Британии, Нидерландах, в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время (арестуют, - ред), в Швейцарии. Мы никому не позволим грабить Украину", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Швейцария начала арест активов Газпрома по запросу Украины. Швейцарские судебные приставы 30 мая провели опись имущества в офисе компании Nord Stream AG – операторе морского газопровода Северный поток, по которому в Германию доставляется российский газ.

5 июня, суд в Нидерландах выдал арест на активы Газпрома для выплаты Нафтогазу Украины на $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

Позже в Газпроме заявили, что знают о действиях Нафтогаза на территории Нидерландов по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору в отношении транзитного контракта.

Сегодня, 8 июня, стало известно, что Газпром в Швейцарии обжаловал арест нидерландских активов.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

30 мая Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.