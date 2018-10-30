Нафтогаз разослал клиентам новые договоры на поставку газа для населения

Государственный НАК Нафтогаз Украины разослал своим контрагентам новые договоры (дополнительные соглашения) на поставку газа.

Это произошло после официальной публикации в газете Урядовый курьер постановления Кабмина, которым утверждено новое положение о возложении на НАК специальных обязательств по поставке газа (ПСО).

Об этом сообщили в пресс-службе НАКа.

"Нафтогаз Украины подготовил и 30 октября по электронной почте разослал новые договоры (дополнительные соглашения) о поставках природного газа теплоснабжающим предприятиям и договоры купли-продажи природного газа поставщикам природного газа со специальными обязанностями для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций", – отметили в госхолдинге.

Для получения номинаций на ноябрь теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать договоры со своей стороны и передать их в адрес компании. НАК рекомендует для ускорения процесса по возможности доставлять подписанные документы лично или курьером по адресу Киев, бул. Т.Шевченко, 23 к.к.304, 307.

Напомним, 19 октября Кабмин принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года. Этим же постановлением правительство продлило специальные обязательства Нафтогаза продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года.

Кабмин также пересмотрел формулу расчета цены для продажи газа по ПСО, взяв за основу среднеарифметическую цену продажи/поставки газа НАК промышленным потребителям за июль-сентябрь текущего года в размере 8981 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС и расходов на транспортировку и поставку). К этой цене применяется понижающий коэффициент 0,6943 для расчета цены на газ для населения и тепловиков с 1 ноября 2018-го по 30 апреля 2019 года и коэффициент 0,8 – для расчета цены на газ с 1 мая 2019 года.

Ранее премьер рассчитал и обнародовал конечную цену для населения и тепловиков (с НДС и расходами на транспортировку и поставку) на ближайший отопительный сезон в размере 8550 грн за 1 тыс. куб. м. При сохранении через год тарифов на транспортировку и поставку на существующем уровне, конечная цена на газ для населения и ТКЭ приблизится к 10 тыс. грн.

Обязанность поставлять газ населению и тепловикам сохранилась за газсбытами, которым НАК до 1 мая 2020 года не имеет права отказать в удовлетворении заявки при соблюдении ими ряда условий.

В свою очередь операторы газораспределительных сетей (облгазы) должны до 15 декабря 2018 года подать в Минфин информацию о каждом бытовом потребителе (ФИО, его идентификационный налоговый номер и номер паспорта, вид объекта, почтовый адрес, EІC-код потребителя и реквизиты заключенного с бытовым потребителем договора распределения газа). Нафтогаз должен получить эти данные от Минфина до 20 декабря 2018 года.

В случае подачи облгазом недостоверной или неполной информации Минфин не предоставит ему справку, без наличия которой НАК может отказать в заявке на покупку газа.

В свою очередь тепловики при наличии долгов перед НАК смогут получать газ по ПСО только при заключении договора о реструктуризации долга и наличии графика его погашения.