Нафтогаз раскрыл данные о своих запасах газа и нефти

Доказанные и вероятные (proven and probable, 2P) запасы природного газа Нафтогаза Украины по состоянию на конец 2017 года составляли 304,1 млрд куб. м, нефти и газового конденсата – 45,9 млн тонн.

Об этом говорится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций компании, которым располагает агентство Интерфакс-Украина.

В нем уточняется, что доказанные запасы газа Нафтогаза были равны 247,1 млрд куб. м, нефти и газового конденсата – 30,3 млн тонн.

Из этого объема на Укргаздобычу (УГД) приходилось почти 273 млрд куб. м запасов газа (в том числе доказанные – 224,6 млрд куб. м) и 7,4 млн тонн нефти и конденсата (5,4 млн тонн).

В соответствии с проектом проспекта, по состоянию на конец прошлого года запасы газа Укрнафты составляли почти 31 млрд куб. м (из которых доказанные – 22 млрд куб. м), нефти – 38,3 млн тонн (24,1 млн тонн).

Нафтогаз отмечает, что среди доказанных запасов газа УГД пока не разрабатывает 19,5 млрд куб. м, а Укрнафта – 7,5 млрд куб. м, тогда как в отношении доказанных запасов нефти и газоконденсата эти показатели составляют соответственно 1,2 млн тонн и 9,7 млн тонн.

Компания также указывает, что во второй половине 2017 года УГД удалось заметно нарастить запасы газа – на 154 млрд куб. м при объеме производства в этот период 7,77 млрд куб. м, а также полностью компенсировать новыми запасами добытые 0,23 млн тонн нефти и газоконденсата.

В то же время, согласно проспекту, прирост запасов у Укрнафты за 18 месяцев с середины 2016 года отсутствовал при объеме добычи за этот период 7,75 млн куб. м газа и 2,1 млн тонн нефти и газоконденсата.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.