Нафтогаз продаст газ для промышленности на 85 млрд грн

Нафтогаз Украины подпишет со своей "дочкой" - газопоставляющей компанией Нафтогаз трейдинг рамочный договор купли-продажи природного газа на 85 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает агентство Интерфакс-Украина.

Наблюдательный совет группы 23-24 октября одобрил подписание дополнительного соглашения к рамочному договору об увеличении суммы до 85 млрд грн.

Напомним, что в конце августа 2018 года Нафтогаз создал компании для поставки газа тепловикам и промышленности – Нафтогаз тепло и Нафтогаз трейдинг, которые в сентябре получили лицензии на поставку газа.

С октября 2018 года в связи с введением новой модели реализации газа его продажа промышленным предприятиям производится через Нафтогаз трейдинг, а сам Нафтогаз продает ресурс только по долгосрочным контрактам.

Формирование цены реализации предусматривает возможность изменения стоимости газа несколько раз в день согласно изменениям цены на европейском рынке и колебаниям курса гривни.

Нафтогаз трейдинг 12 октября заключила первые договоры купли-продажи природного газа в формате новой модели реализации, по всем заключенным контрактам уже произведены поставки.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.