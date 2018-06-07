Нафтогаз позвал Газпром на переговоры по транзиту

Переговоры по транзиту между Украиной и РФ хочет организовать Еврокомиссия

НАК Нафтогаз Украины предлагает российскому Газпрому принять участие в трехсторонних переговорах по условиям будущего транзита российского газа, которые были ранее инициированы Еврокомиссией.

"Предлагаем господину Миллеру обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией", - отметили в пресс-службе Нафтогаза.

Ранее в Газпроме отмечали, что у российской стороны нет понимания, с кем из украинских органов власти вести переговоры о судьбе транзита газа после 2019 года. При этом он отметил, что пока непонятно, "С кем вести переговоры – с регулятором или с кем", – заявлял замглавы Газпрома Александр Медведев.

Отметим, что согласно данным Еврокомиссии, Украина обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС по итогам 2017 года, что на 1% больше года ранее.