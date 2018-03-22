Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности почти на 10%

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Украинским предприятиям придется больше платить за энергоресурсы

Украинским предприятиям придется больше платить за энергоресурсы

Пресс-служба НАК Нафтогаз Украины сообщает, что с апреля 2018 года цены на газ для промышленных предприятий и других субъектов хозяйственной деятельности вырастут на 7,4-9,8%.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом", - сообщили в компании.

Ранее представители МВФ заявили, что цена на газ для населения должна быть такой же, которую платят импортеры.

Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

МВФ уже не впервые требует от Киева повысить цены на природный газ для населения. На этот шаг Кабинет министров Владимира Гройсмана пока не решился. Недавно сам премьер и министр энергетики Игорь Насалик отрицали эту возможность.

Однако президент Украины Петр Порошенко заявил практически обратное :"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ".

Позже СМИ сообщали, что Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля 2018 года.

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