Нафтогаз подсчитал, сколько сэкономил на закупках газа в Европе

Национальная акционерная компания (НАК) Нафтогаз Украины сэкономила $1,3 млрд, покупая газ в Европейском Союзе вместо закупок у российского монополиста - компании Газпром по контракту, который был заключен между двумя компаниями в 2009 году.

Об этом заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает УНИАН.

"Экономия Нафтогаза от импорта природного газа из ЕС вместо закупки у Газпрома по начальной, непересмотренной контрактной цене, составила почти $1,3 млрд… Эта экономия является ответом на вопрос, почему мы покупаем газ в ЕС, а не в России", - сказал Витренко.

Напомним, что Украина уже более двух лет – с 26 ноября 2015 года – не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.