Нафтогаз поднял цены на газ для промышленности

С 1 мая 2018 года Нафтогаз Украины увеличит цену на газ для промышленных потребителей на 5,5% (на 472,8 грн) в сравнении с апрелем – до 9,142 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что данные цены актуальны для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАКа.

Для других покупателей цена в мае вырастет на 5,2% (на 498 грн) – до 10,041 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Напомним, что на февраль и март Нафтогаз снизил цену на природный газ для промышленности, заявив о намерении усилить свои позиции в сегменте продаж природного газа промышленным потребителям. Возможность снижения цены, в частности, была связана с сформированными в межотопительный период запасами газа в подземных хранилищах, закупленными по более низким ценами.

При этом, на апрель Нафтогаз повысил цены на 7,4% для промышленных потребителей и финансируемых из государственного бюджета учреждений на условиях передачи газа в подземные хранилища Укртрансгаз.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.